ENNESIMA RAPINA A PATERNÒ, PRESA DI MIRA UN ATTIVITÀ DELLA VIA EMANUELE BELLIA
Il grave fatto di cronaca si è verificato poco dopo le 18, di oggi 11 aprile 2024 in un attività commerciale della centralissima Via Emanuele bellia.
Secondi le prime informazioni, diversi clienti e il personale presente sono stati testimoni dell’atto criminale, portato a termine nel giro di pochi minuti da una sola persona armato di coltello.
Ancora da quantificare l’ammanco economico, che sarebbe di alcune centinaia di euro
Pochi secondi dopo il rapinatore è scappato fuggendo a piedi nelle vie limitrofe.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Paternò che hanno avviato le indagini alla ricerca di elementi utili all'identificazione del rapinatore.