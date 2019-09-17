ENNESIMA SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO A BRONTE

Ennesima scossa sull'Etna.L'ultima delle quali è avvenuta alle ore 23.32.Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 23:32 di ieri in Sicilia, sulle pendici occidentali dell'Etna....

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 23:32 di ieri in Sicilia, sulle pendici occidentali dell'Etna.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7 chilometri di profondità ed epicentro ad altrettanti di distanza dal comune di Bronte.

Nella stessa zona erano già state registrate poche ore prima almeno altre due scosse, una di magnitudo 3.1 alle 20:40 e un'altra di magnitudo 2.5 alle 20:52.

Le scosse di terremoto sono state distintamente avvertita dagli abitanti dell’area, anche se non si registrano danni a persone o cose.