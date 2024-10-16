ENNESIMI DISAGI SULLA SS121: AUTO IN FIAMME A MISTERBIANCO
Nella giornata di oggi, 16 ottobre 2024, si sono registrati forti disagi per coloro che hanno percorso la superstrada SS121. Fortunatamente, gli incidenti avvenuti non hanno causato gravi conseguenze, ma hanno contribuito a creare notevoli problemi di traffico.
In ordine cronologico, il primo incidente è avvenuto nei pressi della "Salita Misterbianco", seguito da un secondo incidente vicino allo svincolo di Motta Sant'Anastasia. In serata, un tamponamento ha interessato lo svincolo di Paternò, tutti in direzione Adrano.
A pochi minuti fa, si è verificato un ulteriore incidente: un’auto, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco nel territorio di Misterbianco nei pressi con la via Zenia.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme.
Questo ultimo episodio ha ulteriormente aggravato la situazione, con il traffico che sta subendo notevoli rallentamenti.
Si consiglia a tutti gli automobilisti di prestare attenzione e di cercare percorsi alternativi, se possibile, fino a quando la situazione non sarà normalizzata.