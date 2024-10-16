ENNESIMI DISAGI SULLA SS121: AUTO IN FIAMME A MISTERBIANCO

Nella giornata di oggi, 16 ottobre 2024, si sono registrati forti disagi per coloro che hanno percorso la superstrada SS121. Fortunatamente, gli incidenti avvenuti non hanno causato gravi conseguenze,...

A cura di Redazione 16 ottobre 2024 21:13

Condividi