ENNESIMO GRAVE INCIDENTE SULLA SS284, DUE FERITI

Ennesimo grave incidente sulla ss284 la strada che collega Paternò a Randazzo.

Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 04 Giugno 2023 sulla SS284 nei pressi dello svincolo di Maletto, per cause che dovranno chiarire le Autorità , due vetture, Merceders A18 ed una Fiat Panda, sono entrate in collisione e l’impatto è stato violento tanto che le due auto sono finite contro il muretto che costeggia la strada.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Randazzo per estrarre il conducente della Panda rimasto bloccato tra le lamiere.

L'uomo dopo esser estratto dalle lamiere contorte è stato affidato al personale sanitario del 118.

A rimanere feriti sono stati entrambi i conducenti dei due mezzi, ad avere piu gravi conseguenze il conducente della Panda che è stato trasferito all’ospedale di Biancavilla dall’ambulanza del 118 di Bronte, ha riportato alcune fratture ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri di Bronte e Maletto per effettuare i rilievi relativi all'incidente e chiarire la dinamica di quanto avvenuto.

Il tratto interessato ha subito notevoli rallentamenti in entrambi sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.