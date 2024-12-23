ENNESIMO INCIDENTE A PATERNÒ: DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE, MA NESSUN FERITO

Paternò – Questa mattina, 23 dicembre, si è verificato un nuovo incidente in via Circumvallazione, nello stesso punto dove, soltanto sabato scorso, un altro sinistro aveva coinvolto alcuni veicoli. Pe...

Paternò – Questa mattina, 23 dicembre, si è verificato un nuovo incidente in via Circumvallazione, nello stesso punto dove, soltanto sabato scorso, un altro sinistro aveva coinvolto alcuni veicoli.

Per cause ancora da accertare, si è verificato uno scontro tra due veicoli. Nell’incidente, un mezzo, una Alfa 147, si è fermato al centro della carreggiata, occupando una posizione che ha causato disagi alla circolazione stradale.

Fortunatamente, l’incidente non ha provocato feriti.

Tuttavia, la sosta forzata dell’auto al centro della strada ha costretto i veicoli in transito a deviare il percorso attraverso le vie limitrofe, aumentando il traffico e causando rallentamenti in attesa dell'intervento del carroattrezzi ed essere rimossa.

Molti automobilisti hanno segnalato difficoltà nel percorrere le strade alternative, già strette e non adatte a sostenere un volume di traffico così elevato.