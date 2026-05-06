Ennesimo incidente dopo i tre di ieri: due donne ferite e traffico rallentato

Ancora un incidente sulle arterie del Catanese. Dopo i tre sinistri registrati nella giornata di ieri, un nuovo scontro stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, lungo la superstrada SS284, nei pressi dello svincolo Paternò–Ragalna in direzione Catania.

Il tamponamento sarebbe avvenuto intorno alle ore 14:15 e avrebbe coinvolto due autovetture. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, a rimanere ferite sarebbero state due donne, soccorse dai sanitari del 118 e successivamente trasportate all’ospedale di Paternò.

Fortunatamente, le loro condizioni non apparirebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale di Paternò che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e ha provveduto a regolare la circolazione nel tratto interessato.

Il traffico ha registrato lievi rallentamenti in direzione Catania durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.