ENNESIMO INCIDENTE NEL COMPRENSORIO: AUTO SI RIBALTA A BELPASSO

Un altro incidente stradale si è verificato oggi, 2 ottobre, intorno alle 12:30 nel nostro comprensorio. Il sinistro ha avuto luogo a Belpasso, all'incrocio tra via IX traversa e la III retta levante....

A cura di Redazione 02 ottobre 2024 13:40

