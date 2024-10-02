95047

ENNESIMO INCIDENTE NEL COMPRENSORIO: AUTO SI RIBALTA A BELPASSO

A cura di Redazione Redazione
02 ottobre 2024 13:40
News
Un altro incidente stradale si è verificato oggi, 2 ottobre, intorno alle 12:30 nel nostro comprensorio.

Il sinistro ha avuto luogo a Belpasso, all'incrocio tra via IX traversa e la III retta levante.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, una Citroën C3 si è ribaltata lateralmente, terminando la sua corsa contro un muro.

Sul posto è intervenuto prontamente il personale dei vigili del fuoco, che ha provveduto a effettuare le operazioni di soccorso e a mettere in sicurezza il veicolo.

Secondo le prime informazioni disponibili, la persona coinvolta nell'incidente non avrebbe riportato gravi ferite.

Presenti anche i vigili urbani di Belpasso, impegnati nelle operazioni di rito per chiarire la dinamica dell'incidente.

Al momento, la strada interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.

