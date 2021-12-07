GRAVE INCIDENTE QUESTA SERA SULLA SS121, SOCCORSI SUL POSTO

incidente nella giornata di oggi, 07 Dicembre 2021 sulla ss121Il sinistro si è verificato intorno alle ore 20.15 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò.Pochi al mo...

Ennesimo incidente nella giornata di oggi, 07 Dicembre 2021 sulla ss121

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 20.15 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò.

Pochi al momento i dettagli, ad essere coinvolta una Mini Couper, il conducente del mezzo, per cause al momento non note, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il guardrail.

L'impatto è stato violentissimo tanto che dal mezzo si è staccata una ruota come e dai detriti di carrozzeria sparsi nella carreggiata.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto un ambulanza del 118 per prestare le prime cure ai feriti, al momento non si conoscono le condizioni.

A gestire il traffico ed per effettuare i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica i Carabinieri.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo notevoli rallentamenti.