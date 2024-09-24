ENNESIMO INCIDENTE STRADALE SULLA SS121: AUTO FERMA IN CONTROMANO CAUSA RALLENTAMENTI

Paternò, 24 settembre 2024 - Nella mattinata di oggi si è verificato un nuovo incidente stradale sulla Strada Statale 121, all'altezza dello svincolo di Pianto Tavola, nella zona industriale, in direz...

Paternò, 24 settembre 2024 - Nella mattinata di oggi si è verificato un nuovo incidente stradale sulla Strada Statale 121, all'altezza dello svincolo di Pianto Tavola, nella zona industriale, in direzione Paternò.

Le informazioni al momento sono frammentarie, ma sembra che una vettura sia rimasta ferma al centro della carreggiata, in contromano, creando una situazione di pericolo per gli altri automobilisti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri per mettere in sicurezza l'area e un'ambulanza per prestare soccorso. Tuttavia, non sono ancora note le condizioni di salute delle persone coinvolte nel sinistro.

L'auto, posizionata nel mezzo della carreggiata, sta provocando forti rallentamenti alla circolazione stradale, creando disagi al traffico nella zona.

Si raccomanda agli automobilisti di procedere con prudenza e di considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori congestioni.

Aggiornamenti sulla dinamica dell'incidente e sullo stato delle persone coinvolte sono attesi nelle prossime ore.