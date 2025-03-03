ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS 121: TRAFFICO BLOCCATO IN DIREZIONE CATANIA

Misterbianco – Ancora un incidente sulla Superstrada 121, questa mattina 3 marzo 2025, con pesanti disagi per gli automobilisti diretti a Catania.L’incidente è avvenuto subito dopo lo svincolo di Mist...

Misterbianco – Ancora un incidente sulla Superstrada 121, questa mattina 3 marzo 2025, con pesanti disagi per gli automobilisti diretti a Catania.

L’incidente è avvenuto subito dopo lo svincolo di Misterbianco centro e ha coinvolto tre autovetture in un tamponamento.

Per fortuna, non si registrano feriti gravi, ma le auto ferme in corsia di sorpasso stanno causando lunghe code.

Il traffico risulta particolarmente congestionato, con rallentamenti che iniziano già nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, complice anche l’orario di punta.