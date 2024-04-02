ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121: CODE E DISAGI PER GLI AUTOMOBILISTI
L'incubo della SS121 torna a tormentare gli automobilisti che percorrono la superstrada.
Nella mattinata di oggi, 02 aprile 2024 un nuovo incidente si è verificato nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.
Le cause del sinistro sono ancora da accertare, ma dalle prime informazioni sembra che due auto siano state coinvolte nello scontro.
Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte, che hanno riportato solo lievi ferite.
L'incidente sta però causando forti disagi al traffico, con code chilometriche che si sono formate a partire dallo svincolo di Piano Tavola.
La situazione è di forte disagio con la carreggiata in direzione Catania parzialmente chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati.
