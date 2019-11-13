95047

ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, LUNGHE CODE

Ennesimo incidente sulla ss121 e traffico in tilt.Un incidente secondo le primissime informazioni senza gravi conseguenze per i passeggeri, sulla ss121 che stanno causando lunghe code in direzione Cat...

A cura di Redazione Redazione
13 novembre 2019 08:00
ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, LUNGHE CODE -
News
Condividi

Ennesimo incidente sulla ss121 e traffico in tilt.

Un incidente secondo le primissime informazioni senza gravi conseguenze per i passeggeri, sulla ss121 che stanno causando lunghe code in direzione Catania, complice l’ora di punta, con migliaia di auto che si riversano verso la città,

Il sinistro si è verificato nei pressi dell'uscita Misterbianco Sieli, in direzione Catania.

La fila in questo momento iniziò dallo svincolo piano tavola.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047