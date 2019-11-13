ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, LUNGHE CODE
A cura di Redazione
13 novembre 2019 08:00
Ennesimo incidente sulla ss121 e traffico in tilt.
Un incidente secondo le primissime informazioni senza gravi conseguenze per i passeggeri, sulla ss121 che stanno causando lunghe code in direzione Catania, complice l’ora di punta, con migliaia di auto che si riversano verso la città,
Il sinistro si è verificato nei pressi dell'uscita Misterbianco Sieli, in direzione Catania.
La fila in questo momento iniziò dallo svincolo piano tavola.