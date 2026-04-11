Studente 17enne di Adrano muore per un malore durante la gita a Firenze

ADRANO – Doveva essere uno dei momenti più belli dell’anno scolastico, si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Uno studente di 17 anni dell’Istituto Tecnico “Pietro Branchina” di Adrano è morto durante una gita scolastica a Firenze.

Il giovane, Gerlando, si trovava insieme ai compagni e ai docenti quando è stato improvvisamente colto da un malore. Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorsi, ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

Secondo le prime informazioni, la causa del decesso sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco fulminante. Una tragedia che si è consumata in pochi istanti, lasciando sotto shock studenti e insegnanti presenti.

La notizia ha fatto rapidamente il giro della città di Adrano, dove il dolore è fortissimo. Un’intera comunità si stringe attorno alla famiglia del ragazzo, distrutta da una perdita improvvisa e difficile da accettare.

Profondo il cordoglio anche da parte delle istituzioni. Il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, ha voluto esprimere il proprio dolore con un messaggio pubblicato sui social:

“Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie, un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza. Un abbraccio fraterno a tutta la famiglia Falzone e Russo. Addio Gerlando”.

Il viaggio d’istruzione, atteso da mesi, si è così trasformato in un incubo. Resta lo sgomento per una vita spezzata troppo presto.