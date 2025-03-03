ENNESIMO INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121: SCONTRI TRA DUE AUTO VICINO A VALCORRENTE, RALLENTAMENTI IN ZONA.

Oggi, 3 marzo 2025, la Superstrada 121 è stata nuovamente teatro di un incidente, a poche ore di distanza dal sinistro avvenuto questa mattina in direzione Catania.Intorno alle ore 11:45, poco dopo lo...

Intorno alle ore 11:45, poco dopo lo svincolo di Valcorrente, in direzione Paternò, due autovetture, una Volkswagen Polo e una Dacia, sono rimaste coinvolte in un scontro che ha paralizzato la viabilità sulla strada.

Le cause esatte dell'incidente non sono ancora note.

Tuttavia, secondo le prime informazioni in nostro possesso, non si registrano feriti gravi tra le persone coinvolte nello scontro. Nonostante ciò, entrambe le vetture hanno subito danni significativi, e le operazioni di rimozione dei mezzi danneggiati stanno causando disagi al traffico.

A causa dell'incidente, il tratto della superstrada interessato dallo scontro sta registrando un notevole rallentamento della circolazione.