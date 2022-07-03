ENNESIMO LUTTO NEL MONDO DELLA MUSICA, E' MORTO TONINO CRIPEZZI, IL CANTANTE DEI CAMALEONTI

Improvvisa scomparsa di Antonio "Tonino" Cripezzi, tastierista e leader dei Camaleonti., il leader de I Camaleonti, è stato trovato morto stamattina in una stanza dell’hotel Dragonara a Sambuceto.Seco...

Secondo le prime indiscrezioni il musicista di 76 anni originario di Milano, sarebbe stato colto da un malore improvviso. Proprio ieri sera, Cripiezzi si era esibito insieme al suo complesso, a Pescara al Parco Villa de Riseis.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della stazione di Sambuceto e della sezione operativa della compagnia di Chieti.

Commovente il saluto del gruppo "I nomadi" che scrivono sulla pagina social: Un altro artista della musica italiana ci lascia… Un abbraccio alla famiglia Ciao Tonino, salutaci le stelle 🌟 ❤️

Di famiglia originaria di Palazzo San Gervasio nel potentino, Cripezzi è il pianista dei Camaleonti fin dalla sua fondazione, nel 1963; diventa uno dei due cantanti principali (l'altro è Livio Macchia) nel 1966, quando Riki Maiocchi lascia la formazione.

Nell'arco della lunga storia del complesso, oltre a cantare, Tonino a volte ha anche suonato il violino e i synth in «simbiosi» con Massimo Brunetti.

Ha composto le musiche di molte canzoni del repertorio della band, come Amico di ieri, amico perduto, Pensa, Dove curva il fiume, Gimcana e altre.

Nel 1993 ha partecipato alla registrazione dell'album Esco dal mio corpo e ho molta paura (Gli inediti 1979-1986) di Elio e le Storie Tese, cantando la canzone (Gomito a gomito con l')Aborto.