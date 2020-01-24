ENNESIMO RAID VANDALICO CONTRO GLI SCOUT, DISTRUTTA LA SEDE DI BELPASSO

Ancora un raid vandalico contro la sede di un gruppo scout. Si tratta del quarto episodio avvenuto in Sicilia e ben tre sono accaduti nel catanese. Dopo le devastazioni operate da ignoti nelle sedi di...

Ancora un raid vandalico contro la sede di un gruppo scout. Si tratta del quarto episodio avvenuto in Sicilia e ben tre sono accaduti nel catanese. Dopo le devastazioni operate da ignoti nelle sedi di Mineo e Ramacca adesso è stata presa di mira l'Agesci di Belpasso.

Sui social il gruppo scout ha riportato le foto dell'accaduto. La sede viene utilizzata solitamente il fine settimana per le attività del gurppo e si trova in una zona isolata nei pressi della Strada Provinciale 72 dell'Etna, non molto lontano da Piano Bottara.

Ad essere stato avvisato da una telefonata di un passante è stato il capo scout che, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare i danni. Sanitari distrutti, porte divelte e infissi rubati.

E' stata sporta denuncia e gli scout hanno affermato che le attività non si fermeranno. La sede di Belpasso è importante perché base di partenza per campi e pernottamenti e serve anche ad ospitare diversi gruppi di scout e di altre associazioni che partono verso l'Etna.

Dopo i raid nelle sedi dell'Isola il Comitato nazionale Agesci ha rilanciato la campagna "Più belle di prima" per rimettere a posto tutti locali danneggiati in pochi mesi in Sicilia.