ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI DI PIANO TAVOLA, TAMPONAMENTO TRA PIU AUTOVETTURE, LUNGHE CODE

AGGIORNAMENTO ORE 19.00

Traffico ancora congestionato sulla superstrada 121 in direzione Paternò a causa del sinistro che si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco Motta Sant'Anstasia.

La fila al momento che scriviamo inizia nei pressi della circonvallazione di Catania (svincolo 121.), con forte ripercusisoni pure sulle strade limitrofe.

Ennesimo incidente nella giornata di oggi, 16 ottobre 2024 sulla SS 121.

Il sinistro si è verificato nei tra lo svincolo di Motta Sant'Anastasia e Piano Tavola in direzione Paternò.

Secondo le prime informazioni si è verificato un tamponamento che ha coinvolto almeno tre autovetture, fortunatamente nessuno avrebbe riportato gravi ferite.

Forti disagi per chi sta percorrendo la statale , con coda che inizia nei pressi della circonvallazione di Catania (svincolo 121.), si segnalano rallentamenti pure in direzione Catania a causa di automobilisti "curiosi".

PIER PAOLO NICOTRA