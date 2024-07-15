ENNESSIMO INCIDENTE A18, AUTO RIBALTATA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI ACIREALE: CODE E TRAFFICO IN TILT

Non c'è pace oggi per le autostrade siciliane. Dopo il tragico incidente mortale avvenuto questa mattina, un altro grave sinistro ha coinvolto l’autostrada A18 Messina-Catania.Poco prima dello svincol...

Poco prima dello svincolo di Acireale, un’auto è uscita di strada ribaltandosi nel mezzo della carreggiata. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma le conseguenze per il traffico sono state immediate e severe.

L'incidente ha provocato chilometri di code e un blocco del traffico, con migliaia di automobilisti costretti a lunghe attese sotto il sole cocente. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia stradale, impegnati a gestire la viabilità e a soccorrere i coinvolti nell'incidente.