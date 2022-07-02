95047

ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, CODE DIREZIONE PATERNO'

Ennesimo incidente stradale (QUI I DETTAGLI DELL'INCIDENTE DELLE 14) nella giornata di oggi, 02 Luglio 2022 sulla Superstrda 121.Il tamponamento che ha coinvolto due mezzi, un furgone ed un autovettur...

A cura di Redazione Redazione
02 luglio 2022 20:14
ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, CODE DIREZIONE PATERNO' -
News
Condividi

Ennesimo incidente stradale (QUI I DETTAGLI DELL'INCIDENTE DELLE 14) nella giornata di oggi, 02 Luglio 2022 sulla Superstrda 121.

Il tamponamento che ha coinvolto due mezzi, un furgone ed un autovettura, si è verificato , intorno alle ore 19.30 nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Adrano

Fortunatamente, secondo le prime informazioni non ci sono gravi conseguenze per le persone.

Si segnalano invece forti rallentamenti a causa dei veicoli incidentati presenti all'interno della carreggiata che impediscono la circolazione dei veicoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047