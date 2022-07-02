ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, CODE DIREZIONE PATERNO'
Ennesimo incidente stradale (QUI I DETTAGLI DELL'INCIDENTE DELLE 14) nella giornata di oggi, 02 Luglio 2022 sulla Superstrda 121.
Il tamponamento che ha coinvolto due mezzi, un furgone ed un autovettura, si è verificato , intorno alle ore 19.30 nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Adrano
Fortunatamente, secondo le prime informazioni non ci sono gravi conseguenze per le persone.
Si segnalano invece forti rallentamenti a causa dei veicoli incidentati presenti all'interno della carreggiata che impediscono la circolazione dei veicoli.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO