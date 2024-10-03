ENOSIS E CROCE ROSSA ITALIANA INSIEME PER CELEBRARE LA FESTA DEI NONNI 2024 ALL'IPAB/S.BELLIA DI PATERNÒ

La Festa dei Nonni 2024 è stata celebrata in grande stile presso l'Ipab/S.Bellia di Paternò grazie all'impegno congiunto dei volontari di ENOSIS e della Croce Rossa Italiana. L'iniziativa ha regalato...

La Festa dei Nonni 2024 è stata celebrata in grande stile presso l'Ipab/S.Bellia di Paternò grazie all'impegno congiunto dei volontari di ENOSIS e della Croce Rossa Italiana. L'iniziativa ha regalato momenti intensi e carichi di emozioni, dedicati a quelle figure che rappresentano il legame con la storia e le radici familiari, nonché un pilastro imprescindibile della nostra vita sociale.

L'atmosfera di festa è stata animata dalla partecipazione di numerosi bambini della scuola primaria, che hanno reso il pomeriggio speciale con poesie, musica e balli, donando agli ospiti della struttura piccoli pensieri carichi di affetto. Questi gesti hanno contribuito a creare un ponte tra generazioni, rendendo omaggio ai Nonni, portatori di saggezza e custodi delle tradizioni.

Soddisfatti i responsabili delle associazioni, Cettina Garraffo della Croce Rossa e Riccardo Longo di ENOSIS, che hanno sottolineato l'importanza di queste iniziative. Entrambi hanno definito i Nonni come una riserva di conoscenze preziose, capaci di mantenere vive le tradizioni culturali e di tramandare valori fondamentali. L'incontro ha rappresentato non solo un momento di svago e allegria per gli ospiti, ma anche un'occasione per riflettere sul ruolo insostituibile dei Nonni all'interno della comunità.

L'evento si è concluso con un clima di gioia condivisa, sottolineando ancora una volta il valore della collaborazione tra associazioni e del dialogo intergenerazionale.