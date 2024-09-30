ENOSIS TRIONFA CON "U PRINCIPI PICCIRIDDU": IL TEATRO SAN GIUSEPPE GREMITO DI EMOZIONI

Grande successo per la rappresentazione teatrale "U PRINCIPI PICCIRIDDU", messa in scena dagli attori per un giorno dell'associazione ENOSIS in lingua siciliana.Il teatro San Giuseppe di Santa Maria d...

Grande successo per la rappresentazione teatrale "U PRINCIPI PICCIRIDDU", messa in scena dagli attori per un giorno dell'associazione ENOSIS in lingua siciliana.

Il teatro San Giuseppe di Santa Maria di Licodia era gremito, e il pubblico ha accolto con entusiasmo e curiosità questa originale versione de Il Piccolo Principe. Gli attori, con grande maestria, hanno saputo interpretare i vari personaggi della celebre storia, coinvolgendo il pubblico e creando un’atmosfera magica e suggestiva.

Alla fine dello spettacolo, un lungo applauso ha premiato la bravura degli interpreti, segno del grande apprezzamento per la scelta di portare in scena un classico della letteratura mondiale in lingua siciliana. La regia di Cinzia Nicolosi, vicepresidente di ENOSIS, e l'organizzazione curata dai volontari dell’associazione hanno garantito il successo della serata, offrendo ai presenti un'esperienza piacevole e divertente.

"Abbiamo raggiunto un successo strepitoso", ha commentato Riccardo Longo, presidente di ENOSIS, "grazie all'impegno di chi ha creduto in sé stesso e ha fatto proprio ogni singolo personaggio della storia."

Questo evento si aggiunge alle tante iniziative promosse dall'associazione ENOSIS, che si distingue per il suo impegno nel promuovere la cultura in tutte le sue forme. Tra i presenti anche il parroco della Chiesa di San Giuseppe, Don Roberto Caprino, che a fine serata ha espresso elogi per l’iniziativa e per il talento degli "attori per un giorno."