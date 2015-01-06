Era ai domiciliari ma passeggiava per le strade di Paternò

I militari hanno individuato ed arrestato il 41enne

95047.it I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 41enne paternese Francesco Musarra, per evasione. L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, ieri mattina è stato individuato e bloccato da una gazzella dell’Arma, durante un specifico servizio, mentre si trovava a passeggiare in strada in palese violazione dei vincoli restrittivi cui era soggetto. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.