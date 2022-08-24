ERA IL TERRORE A PATERNO', RAPINAVA E TERRORIZZAVA GLI ANZIANI. ARRESTATA 44ENNE
Su delega di questa Procura Distrettuale della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali nei confronti di Graziella STATELLA, 44enne del posto.
La donna, unitamente ad altre due complici, si era resa responsabile nel 2011 di una serie di rapine perpetrate ai danni di anziani nel centro cittadino di Paternò.
In particolare il gruppo riusciva a guadagnarsi la fiducia della vittima, mediante l’effettuazione di pulizie domestiche od anche la promessa di semplice compagnia quindi, dopo averne vinto la diffidenza, agivano con spregiudicatezza depredando gli anziani di ogni bene di valore.
La donna, che dovrà espiare la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di rapina, è stata associata al carcere catanese di Piazza Lanza.