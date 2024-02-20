ERA LATITANTE DA 13 ANNI, ARRESTATO DALLA POLIZIA ALLA STAZIONE DI CATANIA

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Catania, durante i predisposti controlli di vigilanza, hanno tratto in arresto un cinquantunenne catanese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal...

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Catania, durante i predisposti controlli di vigilanza, hanno tratto in arresto un cinquantunenne catanese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per l’espiazione di un cumulo di pene.

L’uomo è stato fermato per un controllo dagli agenti della Polfer all’ingresso della stazione centrale di Catania, dal quale è emerso che era latitante da circa 13 anni, dovendo espiare la pena di 2 anni, 8 mesi e 3 giorni, derivanti da due condanne per aver ripetutamente violato la sorveglianza speciale inflittagli per vari reati tra cui: estorsione, rapina, associazione a delinquere e produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, hanno tradotto il latitante presso la locale casa circondariale.