Era stata lasciata dal convivente e gli ha incendiato l'auto

Svelato il mistero sulla Smart data alle fiamme nella notte tra giovedì e venerdì in via Machiavelli

95047.it La donna, corrosa dalla rabbia poiché lasciata dal convivente, venerdì scorso, intorno alle 2:30, si è presentata con una tanica sotto casa dell’uomo, in Via Machiavelli a Paternò, e dopo avergli cosparso l’auto, una Smart For Two, con della benzina gli ha dato fuoco fuggendo via. Le fiamme si sono velocemente propagate alle due auto, una Fiat Punto ed una Mercedes C220, parcheggiate vicino la Smart, danneggiandole parzialmente, nonché ad una palazzina esistente tra i civici 82 e 84. Sul posto è giunta immediatamente una gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò nonché i militari della locale Stazione che, oltre a far intervenire i Vigili del Fuoco, riusciti fortunatamente a domare le fiamme, raccogliendo le prime testimonianze ed analizzando le immagini registrate da una telecamera posta a pochi metri dall’evento hanno identificato la piromane, una 40enne, del luogo, denunciata all’Autorità Giudiziaria per incendio doloso e danneggiamento aggravato.