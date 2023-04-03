ERRORE SUL FRECCIAROSSA: LA SCRITTA PER I 100 ANNI DELL’AERONAUTICA È SBAGLIATA

Un treno Frecciarossa con una grafica speciale per celebrare il centenario dell’Aeronautica militare italiana. Peccato che una delle scritte contenga un refuso: al posto di aeronautica si legge “areon...

Un treno Frecciarossa con una grafica speciale per celebrare il centenario dell’Aeronautica militare italiana. Peccato che una delle scritte contenga un refuso: al posto di aeronautica si legge “areonautica“. Un errore di stampa che quanto meno non si ripete per tutto il convoglio, ma solo su una carrozza. Non abbastanza per nascondere l’epic fail, perché la foto della scritta sbagliata ha iniziato a girare sui social network ed è arrivata anche al ministro della Difesa, Guido Crosetto.

«Ti disturbo perché vorrei sapere chi è l’autore di questo scempio, roba da matita rossa alle elementari. I soldi degli Italiani vanno spesi bene e la nostra lingua rispettata» scrive l’utente Uther Pendragon in un tweet con foto rivolto al ministro della Difesa.

E Crosetto risponde: «Suppongo Trenitalia. No comment». Sui social però c’è anche chi posta le foto di scritte corrette e chi citando la Treccani definisce l’errore «una variante pop». Altri si chiedono se le immagini che circolano siano reali. L’errore – uno solo su tutto il convoglio – c’era davvero.

E tra poco non ci sarà più.