ERUZIONE ETNA, GROSSI DISAGI ALL’AEROPORTO, SAC CONSENTE 4 ARRIVI L'ORA

SAC informa che alle 15è stato riaperto un settore dello spazio aereo consentendo l’arrivo di 4 aeromobili all’ora. Alle 17 è convocata l’Unità di Crisi. Tutte le info sui voli tramite le singole compagnie aeree.

Alle ore 14 era stato chiuso lo spazio aereo dell’aeroporto di Catania. Questa la decisione dell’unità di crisi riunitasi alle 13 di oggi. Nel dettaglio: dalle ore 14 non si atterra a Fontanarossa e i voli in arrivo saranno dirottati su altri scali; mentre tutti gli aeromobili in sosta attualmente sul piazzale, in condizioni favorevoli al decollo, verranno fatti partire appena possibile. Lo scalo di Catania resta aperto: sarà quindi tecnicamente possibile effettuare il check-in per l’imbarco.