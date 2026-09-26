🌋 ERUZIONE ETNA, STOP AGLI ARRIVI A FONTANAROSSA E LIMITAZIONI ALLE PARTENZE: DISAGI FINO ALLE 16

Le attività vulcaniche e le condizioni meteorologiche stanno causando disagi all’aeroporto di Catania-Fontanarossa. Sospesi temporaneamente i voli in arrivo e limitato il numero delle partenze.

A cura di Redazione 26 settembre 2026 12:45

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