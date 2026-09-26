🌋 ERUZIONE ETNA, STOP AGLI ARRIVI A FONTANAROSSA E LIMITAZIONI ALLE PARTENZE: DISAGI FINO ALLE 16
Le attività vulcaniche e le condizioni meteorologiche stanno causando disagi all’aeroporto di Catania-Fontanarossa. Sospesi temporaneamente i voli in arrivo e limitato il numero delle partenze.
⚠️ Etna, nuovo aggiornamento: voli sospesi fino alle 12 di domenica
A causa della cenere vulcanica e della direzione dei venti, sono sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza da Fontanarossa fino alle ore 12:00 di domenica 27 settembre.
I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno aggiornamenti.
A seguito dell’attività vulcanica dell’Etna e delle condizioni meteorologiche, sono state disposte sospensioni delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, con contestuali limitazioni temporanee anche al numero delle partenze.
Le restrizioni resteranno in vigore, al momento, fino alle ore 16:00 di oggi, sabato 26 settembre.
La situazione potrebbe comportare ritardi, cancellazioni o variazioni operative per i passeggeri in partenza e in arrivo sullo scalo etneo.
I viaggiatori sono invitati a verificare direttamente con la propria compagnia aerea lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto, così da evitare disagi e attese inutili.
La situazione resta in evoluzione e seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’operatività dello scalo e sull’attività dell’Etn