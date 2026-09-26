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🌋 ERUZIONE ETNA, STOP AGLI ARRIVI A FONTANAROSSA E LIMITAZIONI ALLE PARTENZE: DISAGI FINO ALLE 16

Le attività vulcaniche e le condizioni meteorologiche stanno causando disagi all’aeroporto di Catania-Fontanarossa. Sospesi temporaneamente i voli in arrivo e limitato il numero delle partenze.

A cura di Redazione Redazione
26 settembre 2026 12:45
🌋 ERUZIONE ETNA, STOP AGLI ARRIVI A FONTANAROSSA E LIMITAZIONI ALLE PARTENZE: DISAGI FINO ALLE 16 -
Catania
Dintorni
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⚠️ Etna, nuovo aggiornamento: voli sospesi fino alle 12 di domenica

A causa della cenere vulcanica e della direzione dei venti, sono sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza da Fontanarossa fino alle ore 12:00 di domenica 27 settembre.

I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno aggiornamenti.

A seguito dell’attività vulcanica dell’Etna e delle condizioni meteorologiche, sono state disposte sospensioni delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, con contestuali limitazioni temporanee anche al numero delle partenze.

Le restrizioni resteranno in vigore, al momento, fino alle ore 16:00 di oggi, sabato 26 settembre.

La situazione potrebbe comportare ritardi, cancellazioni o variazioni operative per i passeggeri in partenza e in arrivo sullo scalo etneo.

I viaggiatori sono invitati a verificare direttamente con la propria compagnia aerea lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto, così da evitare disagi e attese inutili.

La situazione resta in evoluzione e seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’operatività dello scalo e sull’attività dell’Etn

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