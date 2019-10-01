ESCE DI CASA E NON FA PIÙ RITORNO: SI CERCA LUCA MONCADA, VICE ALLENATORE DEL SIRACUSA CALCIO
Ha fatto perdere le tracce da ieri pomeriggio dopo essere uscito di casa. Luca Moncada, 42 anni di Siracusa da ieri non ha più fatto sapere nulla ai propri familiari. A quanto pare l’uomo avrebbe riferito alla moglie di uscire di casa per recarsi in direzione Canicattini, interrompendo da lì in poi tutte le comunicazioni con i familiari.
Appassionato di calcio e vice dell’allenatore del Siracusa calcio, Marco Scifo, Moncada fino a domenica scorsa era seduto sulla panchina azzurra nella trasferta contro il Don Bosco.
Nella serata di ieri sera la famiglia ha lanciato l’allarme, rivolgendosi in Questura. Gli agenti della Polizia di Stato hanno immediatamente attivato le ricerche partendo proprio dall’auto di Moncada, trovata parcheggiata sotto l’abitazione del 42enne e con all’interno il cellulare spento.