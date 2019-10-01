ESCE DI CASA E NON FA PIÙ RITORNO: SI CERCA LUCA MONCADA, VICE ALLENATORE DEL SIRACUSA CALCIO

Ha fatto perdere le tracce da ieri pomeriggio dopo essere uscito di casa. Luca Moncada, 42 anni di Siracusa da ieri non ha più fatto sapere nulla ai propri familiari. A quanto pare l’uomo avrebbe rife...

A cura di Redazione 01 ottobre 2019 18:29

