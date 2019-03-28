ESCE FUMO DAL MOTORE DI UN FURGONE, CAOS SULLA CIRCONVALLAZIONE
A cura di Redazione
28 marzo 2019 09:04
E' successo pochi minuti fa, sulla circonvallazione di Catania, nei pressi dell'uscita Misterbianco in direzione Ognina
Principio di incendio ad un furgone, che si è fermato a bordo strada, con il motore che fumava copiosamente, tanto da far pensare all'imminente incendio del veicolo.
La causa dell'avaria è forse da ricercare in un problema del motore.
Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code generatesi
Gianluca Ruffino
