ESCE OGGI “LO SPIETATO” UN FILM CON SCAMARCIO E IL PATERNESE DAMIANO LAURIA NEL CAST

Sarà nelle sale da oggi, in particolare a Messina e Palermo, il film “Lo Spietato”, diretto da Renato De Maria, che racconta la storia vera di un gangster (Saverio Morabito), partito dal sud per conquistare Milano.

Dal 19 aprile sarà disponibile anche su Netfix. Una storia mista a noir, action e ad una ricostruzione storica della Milano degli anni ottanta, nel pieno del boom economico.

In questo film, che ha come protagonista Riccardo Scamarcio, c’è anche una parte di Paternò, rappresentata da Damiano Lauria, 15 enne che interpreta il migliore amico del gangster nella sua infanzia.

Il suo personaggio, Salvatore Mammone detto “slim” che poi diventerà il braccio destro del boss. .

I due si incontreranno per la prima volta da ragazzini in carcere e da lì nascerà subito una grande amicizia. “Per me è stata assolutamente un'esperienza fantastica – dichiara Damiano emozionato - che mi ha fatto avvicinare a quella che è la mia passione ovvero il mondo del cinema. Girare un film è qualcosa di straordinario specialmente se si tratta di film con molte scene action. Devo complimentarmi e ringraziare tutte le persone che stanno dietro a questo progetto, perché fare un film è qualcosa di veramente impegnativo, dove ognuno ha il suo ruolo, dagli attori agli sceneggiatori, sino agli addetti alle luci e all'audio, ai costumisti, truccatori ecc...

Farò tesoro di questa grande esperienza, e spero possa avvicinarmi sempre di più a quello che è sempre stato il mio sogno, recitare sul grande schermo!”

A noi non resta che augurare a Damiano di diventare una stella del cinema, e invitiamo tutti a vedere un film in cui non mancano azioni e colpi di scena.