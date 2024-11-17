ESCURSIONISTA CON GAMBA FRATTURATA: SOCCORSA DAI VIGILI DEL FUOCO SULL’ETNA NORD
I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo del Comando provinciale di Catania sono intervenuti per soccorrere una escursionista in località Timparossa, Etna Nord.
La donna in compagnia di un'amica, aveva chiamato i soccorsi perché impossibilitata a proseguire causa la probabile frattura di una gamba.
Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno soccorso la persona trasportandola a valle per consegnarla ai sanitari del Servizio 118, in attesa sul piazzale del Rifugio Ragabo.
Presente sul posto anche personale del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza.