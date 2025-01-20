ESCURSIONISTA DI 25 ANNI SCIVOLA IN UN CRATERE SPENTO SULL'ETNA: SOCCORSA E TRASPORTATA IN OSPEDALE

Anche lo scorso fine settimana, il versante nord dell'Etna è stato preso d'assalto da numerosi fruitori, attratti dalla bellezza dei paesaggi e dalle attività invernali offerte dalla montagna. Durante...

Durante la manifestazione nazionale "Sicuri in montagna d'inverno", organizzata dal Soccorso Alpino e dal Club Alpino Italiano, i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Etnanord sono stati impegnati in diverse operazioni di soccorso.

Il primo intervento si è svolto nell’area di Piano Provenzana, dove una escursionista di 25 anni è scivolata sulla neve ghiacciata, finendo all’interno di un cratere spento. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono prontamente intervenuti, raggiungendo la donna, immobilizzandola e imbarellandola.

Successivamente, è stata trasportata a valle, dove un’ambulanza del 118 era pronta ad accoglierla per il trasporto in ospedale.

Nel corso della giornata, si sono verificati altri due interventi di soccorso. Il primo ha riguardato una sciatrice che, cadendo, aveva riportato un grave trauma al ginocchio. Il secondo intervento, effettuato in collaborazione con il soccorso piste della Polizia, ha visto il salvataggio di una giovane di 20 anni originaria di Messina, che, a seguito di una caduta, aveva riportato un trauma alla colonna vertebrale.

Grazie alla pronta reazione dei soccorritori e alla collaborazione tra i diversi team, tutte le persone coinvolte sono state soccorse tempestivamente e trasportate in sicurezza.

Questi interventi evidenziano l’importanza della preparazione e della formazione dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, che ogni giorno operano per garantire la sicurezza di chi affronta le montagne anche nei mesi più critici dell’anno.