ESCURSIONISTA DISPERSO A BELPASSO: SALVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA

Si è concluso, nella tarda serata di ieri, un intervento dei militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (CT), volto al soccorso di un escursionista smarritosi in contrada Quercia di Chiodo, nel territorio di Belpasso.

Alle ore 20:35 circa di ieri, la Sala Operativa della Guardia di Finanza di Catania, ha ricevuto una telefonata sul numero di pubblica utilità 117. E’ stato comunicato all’operatore che un anziano escursionista, uscito dalla propria abitazione in Nicolosi alle 13 circa, al sopraggiungere della sera non aveva fatto rientro a casa destando preoccupazione nei familiari.

La Sala Operativa ha allertato immediatamente il personale specializzato della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi il quale, dopo un breve briefing operativo, ha individuato la zona di operazioni e iniziato lo spostamento per raggiungerla, intraprendendo le ricerche in una zona boschiva particolarmente impervia, con il supporto dell’Unità Cinofila da Soccorso “Larson”. Dopo circa 30 minuti di ricerca, il cane ha individuato una “traccia” e, poco distante, è stato ritrovato l’uomo.

Il malcapitato era cosciente, ma lamentava forti dolori al bacino e non riusciva a muoversi. I militari gli hanno prestato le prime cure sul posto e hanno provveduto al suo trasporto utilizzando una speciale barella “Titan Basket”, in dotazione al Reparto.

Percorrendo un sentiero particolarmente impervio e scosceso, i militari sono riusciti a raggiungere la strada sterrata in circa 45 minuti.

Sul posto era ad attenderli un’ambulanza del 118, al cui personale sanitario i militari hanno affidato il soggetto recuperato.