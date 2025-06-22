Escursionista si infortuna sull’Etna: 73enne salvato dai Vigili del Fuoco e portato in ospedale

Momenti di apprensione sul versante orientale dell’Etna, in località Monte Frumento delle Concazze, dove un escursionista di 73 anni, di origine argentina, si è infortunato al braccio sinistro durante...

Momenti di apprensione sul versante orientale dell’Etna, in località Monte Frumento delle Concazze, dove un escursionista di 73 anni, di origine argentina, si è infortunato al braccio sinistro durante una camminata in solitaria. L’uomo, disorientato e in stato confusionale, è stato prontamente soccorso grazie all’intervento coordinato dei Vigili del Fuoco.

A rispondere all’emergenza sono stati l’elicottero “Drago 142” del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania e la squadra dei Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Linguaglossa. Una volta individuato, l’escursionista è stato raggiunto da personale specializzato in elisoccorso e recuperato mediante verricello.

Dopo il recupero, il 73enne è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non risultano gravi.