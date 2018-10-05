ESEGUITI DUE ORDINI DI CARCERAZIONE
I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania nei confronti del 35enne catanese Roberto CAPONETTO.I Carabinieri della...
I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania nei confronti del 35enne catanese Roberto CAPONETTO.
I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania nei confronti del 35enne catanese Roberto CAPONETTO. L’uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato in concorso ed evasione, reati commessi a Misterbianco il 22 ottobre del 2013, dovrà espiare una pena residua equivalente a mesi 4 di reclusione. L’arrestato è stato raggiunto dal provvedimento nel carcere di Catania Piazza Lanza dov’è recluso per altra causa.
L’uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato in concorso ed evasione, reati commessi a Misterbianco il 22 ottobre del 2013, dovrà espiare una pena residua equivalente a mesi 4 di reclusione.
L’arrestato è stato raggiunto dal provvedimento nel carcere di Catania Piazza Lanza dov’è recluso per altra causa.
I Carabinieri della stazione di Bronte, invece, hanno arrestato il 56enne Antonino Cappello del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Corte di Appello di Messina.
L’uomo, già condannato dai giudici per ricettazione e violazione delle norme sul diritto d’autore, reati commessi a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 27 febbraio del 2008, dovrà espiare una pena equivalente a 2 anni di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.