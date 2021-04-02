ESENZIONE DEL TICKET PER REDDITO, IN SICILIA PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2021

I certificati di esenzione ticket per reddito (codici E01, E02, E03, E04), in scadenza il 31 marzo, sono stati prorogati d’ufficio al prossimo 30 giugno. Ne dà notizia l’Asp di Palermo, a seguito di u...

I certificati di esenzione ticket per reddito (codici E01, E02, E03, E04), in scadenza il 31 marzo, sono stati prorogati d’ufficio al prossimo 30 giugno. Ne dà notizia l’Asp di Palermo, a seguito di un apposito decreto del presidente della regione, Nello Musumeci, nella qualità di assessore alla salute.

Il provvedimento riguarda gli assistiti per i quali permangono le condizioni di status e reddito autocertificate. Qualora si siano modificate le condizioni reddituali o di stato civile che comportano la perdita del diritto, l’assistito ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione.