ESENZIONE TICKET PER REDDITO. SCADENZE PROROGATE AL 30 GIUGNO 2020
Con Decreto dell’Assessore regionale della Salute n. 225/2020 è stata prorogata al 30 giugno 2020, la scadenza dei certificati annuali di esenzione ticket per reddito (codici esenzione E01, E02, E03, E04).
Qualora si siano modificate le condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, l’assistito ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione. Un eventuale utilizzo improprio comporta l’applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.
Pertanto si raccomanda ai cittadini di non recarsi agli sportelli per il rinnovo di tali certificazioni.
Inoltre, per:
- attivare l’esenzione per la prima volta;
- comunicare di non avere più diritto all’esenzione per perdita dei requisiti
- l’assistito dovrà inviare richiesta al Distretto sanitario territorialmente competente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Distretto sanitario di Catania: [email protected]
Distretto sanitario di Acireale: [email protected]
Distretto sanitario di Adrano: [email protected]
Distretto sanitario di Bronte: [email protected]
Distretto sanitario di Caltagirone: [email protected]
Distretto sanitario di Giarre: [email protected]
Distretto sanitario di Gravina di Catania: [email protected]
Distretto sanitario di Palagonia: [email protected]
Distretto sanitario di Paternò: [email protected].