ESONDA IL FIUME SALSO A LICATA, EVACUAZIONI IN CORSO

Il fiume Salso ha esondato in più punti a Licata, nell’Agrigentino, a causa delle intense piogge che hanno colpito l’area nelle ultime ore. Gli abitanti di alcune abitazioni della zona stanno abbandonando le loro case per motivi di sicurezza, temendo che la situazione possa ulteriormente aggravarsi.

In un drammatico tentativo di mettersi in salvo, alcune persone si sono rifugiate sui tetti delle auto, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrerli e portarli in sicurezza.

La situazione è particolarmente critica, e il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana ha attivato un’operazione di supporto, inviando personale specializzato da altre province.

Inoltre, le squadre di pompieri provenienti da Gela stanno raggiungendo Licata per offrire assistenza nelle operazioni di soccorso. La comunità locale, già in allerta, continua a seguire le indicazioni delle autorità, sperando in un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche.