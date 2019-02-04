ESPLODE BOMBOLA DEL GAS, PAURA A SAN GIOVANNI LA PUNTA
Tragedia sfiorata questa mattina a San Giovanni la PuntaUna persona è rimasta ferita nello scoppio di una bombola di gas. E’ successo intorno alle 12.30 in Via Roma.Sul posto sono giunti immediatament...
A cura di Redazione
04 febbraio 2019 20:53
Tragedia sfiorata questa mattina a San Giovanni la Punta
Una persona è rimasta ferita nello scoppio di una bombola di gas. E’ successo intorno alle 12.30 in Via Roma.
Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, un’ambulanza che ha soccorso l anziano uomo che era a casa.
L’esplosione della bombola ha causato un incendio e la deflagrazione degli infissi.
La persona soccorsa avrebbe riportato gravi ustioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.
ESPLODE BOMBOLA DEL GAS, PAURA A SAN GIOVANNI LA PUNTA
Sul posto pure i Carabinieri e la Polizia Municipale.