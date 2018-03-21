Esplosione a Catania, indagato il capo squadra dei vigili del fuoco

E' indagato per disastro colposo e omicidio colposo plurimo Marcello Tavormina, 38 anni, capo della squadra dei vigili del fuoco coinvolti nell'esplosione di una palazzina a Catania, in cui sono morti...

A cura di Redazione 21 marzo 2018 13:06

