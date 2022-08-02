Esplosione in un’abitazione a Catania, feriti quattro Vigili del Fuoco

FLASHEsplosione all'interno di un'abitazione in via Carmelo Abate, 7 a Catania, mentre era in corso un intervento di verifica per fuga di gas da parte della squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccame...

FLASH

Esplosione all'interno di un'abitazione in via Carmelo Abate, 7 a Catania, mentre era in corso un intervento di verifica per fuga di gas da parte della squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania.

Quattro vigili sono rimasti coinvolti nella deflagrazione della miscela aria-gas (GPL) ed hanno riportato lievi ustioni, escoriazioni e contusioni.

Due si trovano presso l'Ospedale Garibaldi Centro di Catania e gli altri due presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania, per le cure e gli accertamenti del caso.