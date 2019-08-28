95047

ESPLOSIONE SULLO STROMBOLI

28 agosto 2019 12:36
ESPLOSIONE SULLO STROMBOLI -
FLASH

Nuova forte esplosione parossistica del vulcano, intorno alle 12,15.

Si sono attivate le sirene antitsunami e i turisti sono stati invitati a lasciare le spiagge per raggiungere la piazza.

I diportisti si sono allontanati dall’isola.

Pioggia di lapilli e ceneri nel centro abitato ma la situazione al momento è sotto controllo

 

