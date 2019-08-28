ESPLOSIONE SULLO STROMBOLI
A cura di Redazione
28 agosto 2019 12:36
FLASH
Nuova forte esplosione parossistica del vulcano, intorno alle 12,15.
Si sono attivate le sirene antitsunami e i turisti sono stati invitati a lasciare le spiagge per raggiungere la piazza.
I diportisti si sono allontanati dall’isola.
Pioggia di lapilli e ceneri nel centro abitato ma la situazione al momento è sotto controllo