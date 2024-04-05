ESTATE ANTICIPATA IN SICILIA, OGGI PATERNÒ CON 27,3° LA CITTÀ PIÙ CALDA DELLA SICILIA. TEMPERATURE CHE CONTINUERANNO A SALIRE

L'anticiclone africano Narciso sta invadendo gran parte del Continente, portando con sé un aumento delle temperature e una leggera presenza di pulviscolo sahariano nei cieli. Secondo le previsioni di...

L'anticiclone africano Narciso sta invadendo gran parte del Continente, portando con sé un aumento delle temperature e una leggera presenza di pulviscolo sahariano nei cieli. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, questa configurazione climatica porterà un'anticipazione dell'estate su gran parte dell'Europa, inclusa l'Italia, anche se si prevede il ritorno dei temporali a partire da martedì.

Questa anomala situazione meteorologica, sebbene rara, sta diventando sempre più frequente a causa dei cambiamenti climatici in atto.

I dati ufficiali di oggi, venerdì 5 aprile 2024, hanno rivelato che Paternò è stata incoronata come la città più calda della Sicilia. Secondo la rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), alle ore 14:00 è stata registrata una temperatura di 27,3°C, la più alta della giornata e tra le più elevate in tutta la regione, insieme al paese di Lentini, seguita da Francofonte con 27°C.

Questo quadro di caldo anomalo, con un'onda di calore così precoce ad inizio aprile, preoccupa gli esperti che non lasciano presagire nulla di buono per la prossima estate. Infatti, si prevede che quest'ultima possa essere una delle più torride degli ultimi 10 anni, portando ulteriori sfide legate alle temperature estreme e ai cambiamenti climatici in corso.