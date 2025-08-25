Estate stabile senza scossoni: da mercoledì in arrivo caldo africano e cieli velati dal pulviscolo sahariano

Nel corso dei prossimi giorni come riporta il sito centrometeosicilia ad iniziare dal Mediterraneo centro occidentale, si assisterà ad una graduale rimonta anticiclonica che si avvarrà di un supporto...

Nel corso dei prossimi giorni come riporta il sito centrometeosicilia ad iniziare dal Mediterraneo centro occidentale, si assisterà ad una graduale rimonta anticiclonica che si avvarrà di un supporto sub tropicale in quota alimentato da una saccatura atlantica collegata all’ex uragano Erin, e che si porterà sul nord Atlantico.

Tale saccatura tra la giornata di Martedì e di Mercoledì tenderà a portarsi a ridosso della Penisola Iberica andando ad alimentare, sempre lungo il Mediterraneo centro occidentale, la rimonta del promontorio sub tropicale mentre, nei bassi strati dell’atmosfera, inizierà ad attivarsi una ventilazione proveniente dai quadranti meridionali. Ciò si tradurrà in condizioni di tempo via via più stabile a cui sarà associato un graduale rialzo termico.

Tuttavia non si avranno costantemente condizioni di cielo sereno, dato che vi potrà essere il passaggio di nubi stratificate accompagnate da una lieve concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione, che renderanno il cielo temporaneamente velato.

Ma adesso dopo questa generale analisi, diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 25 Agosto

In mattinata su gran parte della regione avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti lungo il settore tirrenico ed il settore orientale dove non si esclude nel corso della giornata, la possibilità di qualche isolato fenomeno.

Altrove il cielo risulterà poco nuvoloso.

Venti da deboli a moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Mari generalmente poco mossi.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 26 Agosto

Al mattino avremo su tutta l’isola condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza già in mattinata ad un temporaneo incremento della nuvolosità di tipo stratificato a partire da ovest, in estensione al rimanente territorio regionale.

Nuvolosità che nella seconda parte della giornata tenderà ad attenuarsi e a lasciare posto ad ampie schiarite.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari calmi o poco mossi.

Temperature in graduale e generale aumento.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 27 Agosto

Fin dal mattino e per buona parte della giornata sul nostro territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso salvo il passaggio di innocue velature.

Venti inizialmente deboli di direzione variabile con tendenza in giornata a disporsi dai quadranti meridionali e a divenire di moderata intensità a partire dalla Sicilia occidentale.

Mari poco mossi con tendenza a divenire localmente mosso il Canale di Sicilia.

Temperature in ulteriore aumento, specie lungo il settore tirrenico.