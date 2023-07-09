ESTORSIONE AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI CATANIA, DUE ARRESTI
Nella mattinata del 20 giugno scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto V. C. (classe1987) e M. F. (classe 1958), poiché colti, in concorso tra loro, nella flagranza del reato di estorsione, nella forma del c.d. recupero crediti.
In particolare, la Squadra Mobile, nella mattinata del giorno sopra indicato, intercettava un’autovettura, condotta da un soggetto, poi identificato per il V. C., che si fermava nei pressi del mercato ortofrutticolo cittadino (MASS).
Un’attività di osservazione permetteva di rilevare come il trentaseienne si fosse incontrato con un commerciante, all’interno del citato MASS, dal quale aveva ricevuto una somma di danaro.
Al fine di comprendere le ragioni dell’osservata consegna, si procedeva ad un controllo per identificazione di entrambi i soggetti.
Nel corso dello svolgimento delle attività di verifica, sul posto, sopraggiungeva un’altra persona che veniva quindi identificata per M. F., il quale, non accorgendosi della presenza del personale della Squadra Mobile, si rivolgeva con toni di minaccia verso il commerciante.
Da una prima ricostruzione dei fatti, il M. F. sarebbe stato incaricato, da un terzo soggetto, di recuperare un credito per la cui materiale riscossione si sarebbe servito della collaborazione del V. C.
Peraltro, si eseguiva una perquisizione presso l’abitazione del M. F. ad esito della quale si rinveniva e sequestrava una ingente somma di danaro, nonché documenti contabili con l’indicazione di nominativi e cifre, oggetto di più approfonditi accertamenti.
In ragione di quanto accertato, il V. C. ed il M. F. venivano tratti in arresto e, dopo le formalità di rito, d’intesa con il P.M. di turno, tradotti presso la Casa Circondariale di Catania – Bicocca per ivi essere mantenuti a disposizione dell’A.G. procedente.
L’operato arresto, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica etnea, è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari che ha disposto per entrambi la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.