“Siamo estranei al finanziamento del Pantheon”

L’intervento del vice-sindaco Carmelo Palumbo

95047.it Caro Direttore,

stamane ho avuto l'opportunità di leggere l'articolo che riportava la notizia di una inammissibilità di finanziamento del restauro della chiesa di Gesù e Maria "Pantheon" per inadempienza e incapacità dell'amministrazione e degli uffici del Comune di Paternò. La prego di rettificare con uguale spazio che il Comune di Paternò è completamente estraneo alla richiesta di finanziamento in quanto il bando a cui lei si riferisce riguardava finanziamenti di riqualificazione urbana ai comuni al di sotto dei 30 mila abitanti nonchè enti di culto e forze dell'ordine. Probabilmente la richiesta di finanziamento è stata presentata dall'ente di culto custode dell'immobile e in nessun modo è coinvolta l'Amministrazione comunale e l'ufficio LL.PP.

Grato dell'attenzione