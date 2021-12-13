ETNA: APERTA UNA BOCCA EFFUSIVA A 2200/2100 METRI CIRCA SULLA PARETE OCCIDENTALE DELLA VALLE DEL BOVE.
+++ULTIM'ORA ETNA: APERTA UNA BOCCA EFFUSIVA A 2200/2100 METRI CIRCA SULLA PARETE OCCIDENTALE DELLA VALLE DEL BOVE. Notizia in aggiornamento
FLASH
Sua Maestà ritorna a farsi sentire, un aggiornamento abbastanza importante, pare si sia aperta una bocca effusiva a 2200/2100 metri circa sulla parete occidentale della Valle del Bove.
È in corso in questi minuti sopralluogo da parte dell"ingv.
COMUNICATO DI INGV
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 17:30 circa si osserva una debole attività stromboliana intra-craterica dal cratere di SE.
Dalle 18.05 le analisi delle immagini delle telecamere di video sorveglianza mostrano l'apertura di una bocca effusiva alla base della parete occidentale della Valle del Bove ad una quota stimata tra 2200 e 2100 m slm, da cui è emessa una piccola colata lavica.
Èm
Seguiranno ulteriori aggiornamenti.