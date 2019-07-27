95047

ETNA: APERTURA DI NUOVA BOCCA, TREMORE VULCANICO A LIVELLO ROSSO

L'Etna ritorna da un paio di minuti a farsi sentire.L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 08.15 UTC, le telecamere di sorveglianza dell'INGV most...

27 luglio 2019 11:56
L'Etna ritorna da un paio di minuti a farsi sentire.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 08.15 UTC, le telecamere di sorveglianza dell'INGV mostrano emissioni di gas alla base del fianco meridionale del Nuovo Cratere di Sud Est (NSEC), compatibili con l'apertura di una bocca eruttiva.

L’Osservatorio Etneo dell’INGV ha registrato un veloce aumento dell’ampiezza media del tremore vulcanico, che nel grafico (vedi immagine sotto in coda all’articolo) ha raggiunto il livello rosso.

