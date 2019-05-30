ETNA, APERTURA DI UNA BOCCA EFFUSIVA DEL NUOVO CRATERE DI SUD EST NELLA NOTTE
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 05 e 37 di oggi, 30 maggio, una colata di lava sommitale dal cratere di Sud Est.Dalle or...
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 05 e 37 di oggi, 30 maggio, una colata di lava sommitale dal cratere di Sud Est.
Dalle ore 3.35 di oggi, la rete di telecamere di sorveglianza hanno registrato l'apertura di una bocca effusiva alla base meridionale del Nuovo cratere di Sud Est, con emissione di una piccola colata lavica.
Il tremore vulcanico, pur mostrando una leggera diminuzione, si attesta su valori medio alti.
“L’Etna rientra in eruzione: piccole colate di lava e modesta attività stromboliana da due fratture sub-terminali (cioè, quasi sommitali) alla base sud-sudest e sul fianco nord-orientale del NSEC,” commenta il vulcanologo INGV Boris Behncke.